Die nächste Übernahme im Gold-Sektor ist wohl perfekt. Heute gab Osisko Gold Royalties bekannt, dass man 338 Mio. CAD für Barkerville Gold Mines bietet. Aber nicht alle Aktionäre werden damit glücklich sein.

338 Mio. Dollar in Aktien

Die Übernahmewelle im Goldsektor geht weiter. Immer mehr Unternehmenslenkern wird klar, dass es nur wenige attraktive Assets gibt. Zu denen zählen wir auch Barkerville Gold Mines bzw. deren Cariboo Gold Projekt in der kanadischen Provinz British Columbia. Osisko Gold Royalties steht nun davor, sich dieses Vorkommen einzuverleiben. Heute gab man bekannt, dass man insgesamt 338 Mio. CAD für Barkerville bietet. Je Aktie sind das 0,58 CAD. Allerdings gibt es keinen Cash-Deal, stattdessen wird in Osisko-Aktien bezahlt. Jeder Barkerville-Aktionär erhält 0,0357 Anteile an Osisko Gold Royalties. Auf den ersten Blick erscheint uns der Deal zu günstig. Schon MItte 2018 wurde die Barkerville-Aktie auf diesem Niveau gehandelt, 2017 war sie deutlich teurer und kostete in der Spitze mehr als 1,35 CAD. Wer damals eingestiegen ist und die Papiere bis heute gehalten hat, könnte wohl an die Decke gehen.

Attraktives Projekt

Andererseits entspricht der Preis einem Aufschlag von 44 Prozent gegenüber dem Durchschnittskurs der vergangenen 20 Handelstage. Wir hatten die Barkerville-Aktie bereits ...

