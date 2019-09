Fast drei Monate hing der Aktienkurs von Medios in einer engen Spanne zwischen 17,00 und 17,50 Euro fest. Nun der kraftvolle Ausbruch bis auf 18,50 Euro. Der Auslöser: Das Spezialpharma-Unternehmen hat seine Erlösprognosen für 2019 spürbar heraufgesetzt. Statt Umsätzen von - wie noch im Halbjahresbericht angekündigt - eher 440 Mio. Euro stellt Medios nun Erlöse […] The post Aktuell zu Ihren Aktien: Medios, Verbio appeared first on Boersengefluester.

