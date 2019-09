FRANKFURT (Dow Jones)--Nach Medienberichten über eine Verfolgung und Beschattung des früheren CEO der internationalen Vermögensverwaltung von Credit Suisse, Iqbal Khan, durch Privatdetektive will die Schweizer Großbank nun für Aufklärung sorgen. In einer Mitteilung heißt es, der Verwaltungsrat habe "entschieden, eine Untersuchung der Vorfälle einzuleiten". Die mit der Untersuchung betrauten Personen berichten danach direkt an den Verwaltungsratspräsidenten des Geldhauses, Urs Rohner.

Seit Freitag war in verschiedenen Schweizer Medien zu lesen, der 43-jährige Khan und seine Frau seien am Dienstag vergangener Woche in der Innenstadt von Zürich in ihrem Fahrzeug von drei Männern in einem zweiten Auto verfolgt worden. Nachdem Khan gestoppt und versucht habe, Aufnahmen von den Männern zu machen, hätten diese versucht, ihm sein Handy zu entreißen. Herannahende Passanten hätten dies aber verhindert.

Die drei Verfolger seien später von der Polizei ermittelt und als Privatdetektive identifiziert worden, heißt es in den Berichten weiter. Die Züricher Staatsanwaltschaft habe wegen Nötigung und Drohung ein Strafverfahren gegen sie eröffnet.

Laut Schweizer Sonntagszeitung soll Credit Suisse gegenüber der Polizei eingeräumt habe, dass sie die drei Männer für Khans Beschattung angeheuert hatte. Angeblich habe sie herausfinden wollen, ob der Manager Mitarbeiter verbotenerweise von seinem früheren zu seinem künftigen Arbeitgeber UBS locken wollte. Bei der UBS wird Khan ab 1. Oktober Nachfolger von Ex-Commerzbank-Chef Martin Blessing als Co-Chef der Sparte Global Wealth Management.

September 23, 2019

