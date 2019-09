Das Aktionsforum Glasverpackung hat in Köln mehrere herausragende Glasverpackungen für Lebensmittel und Getränke mit der jährlichen Auszeichnung ‚Produktinnovation in Glas' ausgezeichnet. Die Preise gingen an die drei Firmen Költ, O'Donnell Moonshine und Henkell & Co. Sektkellerei. In der Kategorie kleine Unternehmen überzeugte die Bierflasche ‚Költ" die Jury durch ein gelungenes Gesamtkonzept: "Die Idee, Altbier und Kölsch und damit die Städte Düsseldorf und Köln in einem Bier zu vereinen, zeugt von Mut und Innovationsgeist. Das Produkt wird bewusst und gekonnt in die Glasflasche als Verpackung ...

