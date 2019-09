Microsoft hat die Verfügbarkeit eines neuen, nicht-proportionalen Fonts namens Cascadia Code bekannt gegeben. Die Open-Source-Schriftart richtet sich an Entwickler und bietet Programmierern Glyphen. Die Besonderheit an Microsofts neuem und freiem Entwickler-Font ist die Unterstützung von Glyphen. Diese werden beim Schreiben automatisch angewendet und helfen so, den Code lesbarer zu gestalten. Cascadia Code: Rationelles Programmieren mit Glyphen Cascadia Codes Ligaturen (Beispiel). (GIF: Microsoft) Ansonsten ist Cascadia Code eine Monospace-Schrift, die der über zehn Jahre alten Consolas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...