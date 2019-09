Stockholm (ots/PRNewswire) - Aptilo Networks kündigt den Start eines Plug-and-Play-Dienstes für Gemeinden an, die an der WiFi4EU-Initiative (https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home) teilnehmen. Aptilos neuer Service stellt Login-Portale für den öffentlichen WLAN-Service von WiFi4EU zur Verfügung und kümmert sich um das Einholen von Zustimmungen sowie um die Verwaltung personenbezogener Daten gemäß der DSGVO.



Die WiFi4EU-Initiative der Europäischen Kommission fördert die kostenlose WLAN-Konnektivität für Bürger und Besucher im öffentlichen Raum überall in Europa. Gemeinden können einen Gutschein in Höhe von 15.000 EUR für den Kauf von Ausrüstung und Installation beantragen.



WiFi4EU erfordert von der Gemeinde, ein Login-Portal für den WLAN-Dienst bereitzustellen. Das Portal muss in das WiFi4EU-Back-End integriert werden, das offizielle WiFi4EU-Banner anzeigen und die Anzahl der Nutzer zählen.



Eine weitere Voraussetzung ist, dass ein Benutzer 12 Stunden nach der Anmeldung verbunden bleibt. Um dies zu erreichen, wird die eindeutige Geräte-ID (MAC-Adresse) des Benutzers verwendet, um den Benutzer immer wieder neu zu verbinden. Viele europäische Länder betrachten die MAC-Adresse als personenbezogene Daten. Um diese örtlichen Rechtsvorschriften und die DSGVO einzuhalten, muss das Login-Portal die Zustimmung des Benutzers zur Speicherung seiner MAC-Adresse einholen.



Der Service der Aptilo Guest Wi-Fi Cloud (https://www.aptilo.com/cloud/guest-wifi-cloud-english/) erledigt all dies für Gemeinden, da er sich gegen eine angemessene monatliche Gebühr um diese Anforderungen kümmert. Der Cloud-Dienst arbeitet auf der WLAN-Infrastruktur der Gemeinde. Er bietet Login-Portale, die jeder - auch jemand ohne Web-Entwicklungsfähigkeiten - entwerfen, pflegen und verschiedenen Standorten zuordnen kann. Das Plug-and-Play-Plugin für WiFi4EU (https://www.aptilo.com/cloud/guest-wifi-cloud-english/wifi4eu-portal/) kümmert sich um alle Login-Anforderungen. Aptilos preisgekrönte Lösung zur Einholung von Zustimmungen und zur Verwaltung personenbezogener Daten (https://www.aptilo.com/cloud/guest-wifi-cloud-english/consent-personal-data-management/) stellt sicher, dass die Gemeinde die Anforderungen der DSGVO erfüllt. Das optionale Marketingpaket ermöglicht es den Gemeinden, über das Login-Portal, SMS und E-Mail mit den Bürgern zu kommunizieren.



Schauen Sie sich dieses Video an, um zu sehen, wie einfach es für die Gemeinde ist:



https://youtu.be/YUbMgqcd-Bo



Aptilo hat auch Partner, die einen kompletten verwalteten WLAN-Service mit der erforderlichen Hardware anbieten. Kontaktieren Sie uns (https://www.aptilo.com/contact-us/), um mehr zu erfahren.



Über Aptilo Networks



Aptilo Networks ist ein führender Anbieter von Carrier-Class-Systemen zur Verwaltung von Datendiensten mit erweiterten Funktionen für Authentifizierung, Richtliniensteuerung und Aufladedienste. Die Aptilo Service Management Platform (SMP) ist mittlerweile Synonym für WLAN-Service-Management und WLAN-Offload in großen Netzwerken mit mehr als 100 Betreibern in mehr als 75 Ländern und stellt eine wichtige Komponente von WLAN-Telefonie und IoT dar. Weitere Informationen finden Sie unter: www.aptilo.com (https://www.aptilo.com/).



