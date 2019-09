Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta024/23.09.2019/17:15) - Die Warimpex Finanz- und Beteiligungsaktiengesellschaft ("Warimpex" oder "Gesellschaft") plant, einen Aktienrückerwerb durchzuführen. Der Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben am 23.09.2019 entschieden, auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der 33. or-dentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 03.06.2019 gemäß § 65 Abs 1 Z4 und Z 8 AktG ein Rückerwerbsprogramm für eigene Aktien ("Aktienrückkaufprogramm 2019") durch-zuführen. Aktienerwerbe im Rahmen des Aktienrückerwerbsprogramms 2019 erfolgen durch die Gesell-schaft. Das maximale Volumen beläuft sich auf bis zu 1.000.000 Stück Aktien, dies entspricht 1,85 % des derzeitigen Grundkapitals. Im Fall des Erwerbs der maximalen Anzahl von 1.000.000 Stück Aktien würde die Gesellschaft nach Beendigung des Rückerwerbsprogramm unter Berücksichtigung der bereits jetzt gehaltenen 939.280 eigenen Aktien insgesamt 1.939.280 eigene Aktien halten, dies würde insgesamt 3,59 % des derzeitigen Grundkapitals entsprechen. Der Rückerwerb startet voraussichtlich am 01.10.2019 (zu den Bedingungen siehe unten). Die Einzelheiten zum Aktienrückerwerbsprogramm 2019 werden unter http://www.warimpex.com/investors/share-information/share-buy-back-program.aspx? sc_lang=de-DE veröffentlicht. Bedingungen des Aktienrückerwerbsprogramms 2019: Tag des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung: 03.06.2019. Tag der Veröffentlichung des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung: die Veröffentlichung erfolgte am 03.06.2019 über die pressetext Nachrichtenagentur GmbH an die elektronischen Informationsverbreitungssysteme Thomson Reuters, Bloomberg und DowJo-nes Newswire gemäß § 119 Abs 7 und Abs 9 BörseG 2018 iVm § 2 Veröffentlichungsverord-nung 2018. Beginn und voraussichtliche Dauer des Aktienrückerwerbsprogramms 2019: voraussichtlich im Zeitraum vom 01.10.2019 bis 31.08.2020. Aktiengattung: auf Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft (ISIN AT0000827209). Preisgrenzen: maximal 30% unter und nicht höher als maximal 10% über dem durchschnittli-chen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Rückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage an der Wiener Börse. Art und Zweck des Aktienrückerwerbsprogramms 2019: Erwerb über die Wiener Börse zum Einsatz der eigenen Aktien für gesetzlich vorgesehene Zwecke. Allfällige Auswirkung des Aktienrückerwerbsprogramms 2019 auf die Börsezulassung der Ak-tien: keine. Anzahl und Aufteilung einzuräumender oder bereits eingeräumter Aktienoptionen auf Arbeit-nehmer, leitende Angestellte und auf die einzelnen Organmitglieder der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens: die Einräumung von Aktienoptionen ist nicht geplant. Aktienrückerwerbe erfolgen durch ein Kreditinstitut, das seine Entscheidung über den Erwerbs-zeitpunkt unabhängig von der Gesellschaft trifft und die Handelsbedingungen gemäß Artikel 3 DelVO Rückkaufprogramme (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 08.03.2016) einzuhalten hat. Diese Veröffentlichung unter Bezugnahme auf Art 17 MAR ersetzt gemäß § 9 Veröffentli-chungsverordnung 2018 die Veröffentlichung nach § 4 Abs 2 Veröffentlichungsverordnung 2018.



Disclaimer: Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die hierin enthaltenen Informationen sind insbesondere nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung in oder in die Vereinigten Staaten von Ameri-ka, Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen In-formationen) enthalten oder begründen insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Ver-kauf oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den Vereinig-ten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in anderen Ländern, in denen ein solches An-gebot oder eine solche Aufforderung verboten ist. Dieses Dokument begründet keine Verpflichtung der Gesellschaft, Angebote zum Rückerwerb von Aktien der Gesellschaft anzunehmen.



