Die Wall Street hat am Montag an die Verluste der Vorwoche angeknüpft. Die wichtigsten Indizes gaben im frühen Handel leicht nach. Neben Konjunktursorgen lasten weitere Irritationen im Handelsstreit der USA mit China auf der Stimmung der Anleger. Auch der Dax ist schwach in die Handelswoche gestartet. Der Schock nach der Pleite von Thomas Cook sitzt tief. Mitarbeiter von Thomas Cook, von Reisebüros und Fluglinien der Gruppe bangen um ihren Job. Überall auf der Welt sitzen hunderttausende Touristen fest und müssen zurückgeholt werden. Auf der anderen Seite können zehntausende ihren Urlaub, ihre Geburtstagsreise oder ihre Flitterwochen nicht antreten. Es geht ein Beben durch die gesamte Branche, wie es ein vergleichbares selten gegeben hat. Den Wirtschaftsausblick der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß