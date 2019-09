BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesnetzagentur hat eine Entscheidung der Deutschen Telekom begrüßt, nach der Telekommunikationsunternehmen und deren Endkunden eine Fristverlängerung bei der Umstellung ihrer Sprachtelefon- und ISDN-Mehrgeräteanschlüsse auf die Internet-Protokoll-Technologie bekommen.

"Es ist gut, dass die Telekom und ihre Wettbewerber bei der Umstellung eng zusammenarbeiten und den Dialog mit ihren Kunden zum Ende des Prozesses intensivieren", sagte Vizepräsident der Bundesnetzagentur Wilhelm Eschweiler.

Zuvor hatte die Telekom und der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) sich auf expliziten Kundenwunsch hin darauf verständigt, dass die Umstellung der Festnetzkunden auf die IP-basierte Technik um acht Wochen auf Ende November 2019 verlängert wird.

"So schaffen wir die Möglichkeit, dass alle Telekommunikationsunternehmen ihre Kunden doch noch rechtzeitig auf die zukunftssichere Plattform migrieren können", so Kerstin Baumgart, Leiterin des Geschäftsbereiches Wholesale von dem Tochterunternehmen der Deutschen Telekom, die Telekom Deutschland GmbH.

Laut VATM Geschäftsführer Jürgen Grützner hätte eine große Zahl der Telekommunikationsunternehmen die Migration gewissenhaft und in guter Kooperation durchgeführt. "Einige Kunden sind die Migration noch nicht konsequent genug angegangen, was nun trotz des langen Vorlaufs in einigen Fällen zu Problemen führt", so Grützner.

Parallel zum Breitbandausbau hat die Telekom bereits seit 2015 begonnen, alle Sprach- und Datenanschlüsse auf das Internet-Protokoll (IP) umzustellen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2019 11:28 ET (15:28 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.