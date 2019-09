Der Internet-Riese und Metro-Betreiber Tencent hat im südchinesischen Shenzhen Gesichtserkennungstechnik an U-Bahn-Stationen installiert, um so berechtigten Personenkreisen die kostenlose Bahnnutzung zu ermöglichen. Das Gesicht ist dabei das Ticket. Personen im Alter von 60 Jahren und älter können sich in der südchinesischen Megacity Shenzhen für die kostenlose Teilnahme am öffentlichen Personennahverkehr registrieren. Dazu werden ihre Gesichter gescannt und in einer Datenbank hinterlegt. Betreten sie nun eine U-Bahnstation, werden sie von den dort installierten Kameras erfasst. Nach einem positiven Abgleich öffnen sich die Zugangssysteme ...

