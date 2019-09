TAKKT AG: Veränderung im Vorstand der TAKKT AG DGAP-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Personalie TAKKT AG: Veränderung im Vorstand der TAKKT AG 23.09.2019 / 18:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veränderung im Vorstand der TAKKT AG Stuttgart, 23. September 2019. In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der TAKKT AG dem Wunsch von Dirk Lessing entsprochen, seinen Vertrag als Vorstand der TAKKT AG mit Wirkung zum 31.10.2019 zu beenden. Dirk Lessing wird zu diesem Zeitpunkt ebenso sein Amt als Vorsitzender der Geschäftsführung der KAISER+KRAFT Europa GmbH niederlegen. Auch wenn der Entschluss im besten gegenseitigen Einvernehmen gefallen ist, bedauern Aufsichtsrat und Vorstand diesen sehr. Florian Funck, Aufsichtsratsvorsitzender der TAKKT AG: "Wir möchten Dirk Lessing für sein langjähriges, kompetentes und erfolgreiches Engagement in der TAKKT AG und der KAISER+KRAFT-Gruppe sehr herzlich danken und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg alles erdenklich Gute und weiterhin viel Erfolg." Felix Zimmermann, Vorstandsvorsitzender der TAKKT AG: "Wir bedauern seine Entscheidung außerordentlich. Dirk Lessing hat erheblich dazu beigetragen, die KAISER+KRAFT Gruppe in einem herausfordernden Marktumfeld zukunftsfest aufzustellen. Dafür danken wir ihm sehr." Kurzprofil der TAKKT AG TAKKT ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über eine Million Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. Ansprechpartner: Dr. Christian Warns Tel. +49 711 3465-8222 Giuseppe Palmieri Tel. +49 711 3465-8250 E-Mail: investor@takkt.de 23.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TAKKT AG Presselstr. 12 70191 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711 3465 80 Fax: +49 (0)711 3465 8104 E-Mail: investor@takkt.de Internet: www.takkt.de ISIN: DE0007446007 WKN: 744600 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 878419 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 878419 23.09.2019 ISIN DE0007446007 AXC0276 2019-09-23/18:06