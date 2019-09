Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Wer mit Aktien handelt, benötigt nicht nur einen professionellen Berater von einer fachkundigen Bank oder einen vertrauenswürdigen Broker mit langjähriger Erfahrung. Gerade, wenn es hektisch an der Börse zugeht, kann es auch einmal zu Konflikten kommen. Oder steht der Verdacht auf Insiderwissen im Raum? Wer mit Informationen handelt, welche nur aus der Mitte eines börsennotierten Unternehmens stammen können, und somit den sogenannten Insiderhandel an der Börse ausübt, macht sich nicht nur in Deutschland strafbar. ...

