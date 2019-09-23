The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.09.2019
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.09.2019
ISIN Name
DE000A0KRKE2 ETFS COM.SEC.DZ06 UN.IDX
DE000A0SVX59 ETFS COM.SEC.DZ07 UN.IDX
DE000A0SVX67 ETFS COM.SEC.DZ07 UN.IDX
DE000A0SVX91 ETFS COM.SEC.DZ07 UN.IDX
DE000A0SVYA6 ETFS COM.SEC.DZ07 UN.IDX
DE000A0SVYB4 ETFS COM.SEC.DZ07 UN.IDX
DE000A0SVYC2 ETFS COM.SEC.DZ07 UN.IDX
DE000A0V9XU0 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A0V9X25 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A0V9X33 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A0V9X74 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A0V9YA0 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A0V9YH5 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A0V9YY0 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A0V9Y16 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A0V9Y24 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A1EK0M1 ETFS FOR.EXC.DZ10 UN.CUR.
DE000A1EK0N9 ETFS FOR.EXC.DZ10 UN.CUR.
DE000A1EK0R0 ETFS FOR.EXC.DZ10 UN.CUR.
DE000A1YKTG2 ETFS EQ.SEC.DZ UNDATED
DE000A1YKTH0 ETFS EQ.SEC.DZ UNDATED
DE000A1YKTK4 ETFS EQ.SEC.DZ UNDATED
DE000A1YKTL2 ETFS EQ.SEC.DZ UNDATED
DE000A12Z3Q6 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z3R4 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z3S2 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z3T0 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z3U8 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z3V6 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z3W4 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z3X2 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z3Z7 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z306 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A15P0U3 ETFS FOR.EXC.DZ15 UN.CUR.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.09.2019
ISIN Name
DE000A0KRKE2 ETFS COM.SEC.DZ06 UN.IDX
DE000A0SVX59 ETFS COM.SEC.DZ07 UN.IDX
DE000A0SVX67 ETFS COM.SEC.DZ07 UN.IDX
DE000A0SVX91 ETFS COM.SEC.DZ07 UN.IDX
DE000A0SVYA6 ETFS COM.SEC.DZ07 UN.IDX
DE000A0SVYB4 ETFS COM.SEC.DZ07 UN.IDX
DE000A0SVYC2 ETFS COM.SEC.DZ07 UN.IDX
DE000A0V9XU0 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A0V9X25 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A0V9X33 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A0V9X74 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A0V9YA0 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A0V9YH5 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A0V9YY0 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A0V9Y16 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A0V9Y24 ETFS COM.SEC.DZ08 UN.IDX
DE000A1EK0M1 ETFS FOR.EXC.DZ10 UN.CUR.
DE000A1EK0N9 ETFS FOR.EXC.DZ10 UN.CUR.
DE000A1EK0R0 ETFS FOR.EXC.DZ10 UN.CUR.
DE000A1YKTG2 ETFS EQ.SEC.DZ UNDATED
DE000A1YKTH0 ETFS EQ.SEC.DZ UNDATED
DE000A1YKTK4 ETFS EQ.SEC.DZ UNDATED
DE000A1YKTL2 ETFS EQ.SEC.DZ UNDATED
DE000A12Z3Q6 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z3R4 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z3S2 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z3T0 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z3U8 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z3V6 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z3W4 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z3X2 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z3Z7 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A12Z306 ETFS FOR.EXC.DZ14 UN.CUR.
DE000A15P0U3 ETFS FOR.EXC.DZ15 UN.CUR.