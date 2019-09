Der US-Präsident sieht die Religionsfreiheit in vielen Teilen der Welt bedroht und ruft dazu auf, auch die Strafverfolgung bei Angriffen gegen Gläubige zu verschärfen.

US-Präsident Donald Trump hat andere Staaten zum besseren Schutz der Religionsfreiheit aufgerufen. "Die Vereinigten Staaten von Amerika appellieren an die Nationen der Welt, religiöse Verfolgung zu beenden", sagte Trump am Montag bei einer Veranstaltung zum Schutz von Religionsfreiheit im UN-Hauptquartier in New York. Angriffe auf Gläubige müssten ein Ende haben, Menschen freigelassen werden, die wegen ihres Glaubens inhaftiert seien.

In vielen Teilen der Welt werde die Religionsfreiheit bedroht, beschränkt oder ganz unterdrückt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...