Diese Woche werden einige der angesehensten Islamwissenschaftler der Welt gemeinsam mit Experten aus Regierungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und anderen Religionen eine neue Bemühung starten, um auf Grundlage von Toleranz und Religionsfreiheit globalen Frieden zu schaffen.

Auf der sechsten Versammlung des Forums zur Förderung des Friedens in muslimischen Gesellschaften in Abu Dhabi wird der Präsident des Forums, Scheich Abdullah bin Bayyah, die Charta der "New Alliance of Virtue" vorstellen. Der Text wird offengelegt und von den Erstunterzeichnern unterschrieben.

Die Charta zielt darauf ab, Religionsfreiheit, Zusammenarbeit und Toleranz von reinen Möglichkeiten zu notwendigen ethischen Verpflichtungen und gesetzlichen Pflichten zu erheben, insbesondere im Hinblick auf den Schutz von Andachtsstätten, da Angriffe auf dieselben die Religionsfreiheit in vielen Teilen der Welt gefährdet haben.

Diese Initiative lehnt sich direkt an die frühesten Traditionen des Islam an.

Die ursprüngliche "Alliance of Virtue" (hilf al-fudul) wurde im Mekka des frühen 7. Jahrhunderts n. Chr. (Ende des 1. Jahrhunderts vor Hedschra) im Haus von Abdullah ibn Judan gegründet.

Ihr Zweck bestand darin, die Schwachen und Unschuldigen gegen die Habgier der Mächtigeren zu verteidigen.

Der Prophet des Islam, Mohammed, und der erste der rechtgeleiteten Kalifen, Abu Bakr, waren beide anwesend, als die Allianz gegründet wurde, obwohl dies vor Mohammeds Prophetentum geschah. Er lobte sie später und sagte: "Ich war im Haus von Ibn Judan anwesend, als eine Allianz geschlossen wurde, und wäre ich im Islam dazu aufgerufen worden, wäre ich ihrem Ruf gfolgt."

Im vergangenen Februar leitete Seine Exzellenz Scheich Abdullah bin Bayyah, Präsident des Forums zur Förderung des Friedens, in Washington D.C. ein Gremium von über 200 Personen aus den drei abrahamitischen Religionen und anderen, das sich aus Religionsführern und hochrangigen Politikern zusammensetzte, um die moderne "Alliance of Virtue" zwischen den Religionen zu gründen.

Die Charta der "New Alliance of Virtue" folgt dem Vorbild des Originals auf globaler Ebene. Sie vereint Personen guten Willens zum Wohle der Menschheit eine religionsübergreifende Bemühung, um es den Mitgliedern zu ermöglichen, Seite an Seite in Frieden und Glück zu leben.

Die Charta zielt nicht darauf ab, theologische Differenzen zu überbrücken. Stattdessen werden die Mitglieder auf Grundlage einer gemeinsamen Theologie der Gott gegebenen Menschenwürde zusammenarbeiten, um zum Wohle aller nach Tugendhaftigkeit zu streben.

Das Forum zur Förderung des Friedens in muslimischen Gesellschaften wird von Scheich Abdullah bin Bayyah unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit, geleitet. Das Forum nutzt die weltweit besten islamwissenschaftlichen Fachkenntnisse, um Lösungen zur Sicherung des weltweiten Friedens zu finden. Das Forum versucht, das Feuer des Extremismus zu löschen, das sich in der ganzen Welt ausgebreitet hat, wobei die Gewalt durch fehlerhafte und wenig sachkundige Interpretationen des Islam ausgelöst wird. Die Teilnehmer werden Diskussionen führen und Mittel und Wege ausarbeiten, um den Extremismus und die Politisierung zu bekämpfen, die immense Spaltungen und Leiden verursachen.

