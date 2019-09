Vectron Systems AG: Vectron Systems hat mit SE einen neuen Ankeraktionär DGAP-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien Vectron Systems AG: Vectron Systems hat mit Primepulse SE einen neuen Ankeraktionär 23.09.2019 / 22:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Vectron Systems AG (Vectron), ein führender Anbieter intelligenter, digitalisierter Kassensysteme bestehend aus Hardware, Software und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei, hat mit Primepulse SE (Primepulse) einen neuen strategischen Investor. Primepulse hat insgesamt 749.120 Stück Vectron-Aktien von den Gründern und Vorständen Thomas Stümmler und Jens Reckendorf erworben. Somit hält die Primepulse aktuell rund 10,3 Prozent an der Vectron. Die Herren Stümmler und Reckendorf bleiben weiterhin mit zusammen rund 46 Prozent die größten Vectron-Aktionäre. Kontakt: Vectron Systems AG Tobias Meister Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany phone +49 (0) 2983 908121 mobile +49 (0) 170 2939080 fax +49 (0)251 2856-560 tobias.meister@vectron.de 23.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 878467 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 878467 23.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A0KEXC7 AXC0302 2019-09-23/22:07