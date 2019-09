Leeds, England (ots/PRNewswire) - 4D Pharma gibt die Veröffentlichung von Daten bekannt, die die neuroprotektiven Eigenschaften von MRx0005 und MRx0029 hervorheben



4D pharma plc (das "Unternehmen" oder "4D") (ZIEL: DDDD), ein Pharmaunternehmen, das in der Entwicklung von Lebend-Biotherapeutika führend ist, gab heute die Veröffentlichung einer Forschungsarbeit bekannt, die die Fähigkeit von MRx0005 und MRx0029 beschreibt, neuroinflammatorische und neurodegenerative Prozesse in-vitro zu modulieren.



Die Forschungsarbeit "In-vitro-Charakterisierung von Darmmikrobiota-abgeleiteten Bakterienstämmen mit neuroprotektiven Eigenschaften" (In vitro characterisation of gut microbiota-derived bacterial strains with neuroprotective properties) (Ahmed et al.) wurde in der Zeitschrift "Frontiers in Cellular Neuroscience" veröffentlicht.



Durch das Screening einer Reihe von Darmbakterienstämmen durch die Microrx-Plattform des Unternehmens haben 4D-Forscher zwei einstämmige Lebend-Biotherapeutika-Kandidaten identifiziert, MRx0005 (Parabacteroides distasonis) und MRx0029 (Megasphaera massiliensis) mit starker Einwirkung auf die Neuroinflammation und die intrinsische antioxidative Fähigkeit. MRx0029 wies ebenfalls neuroprotektive Eigenschaften auf und rief einen reifen Phänotyp in undifferenzierten neuronalen Zellen hervor. Das Team war in der Lage, viele der beobachteten Effekte mit spezifischen kurzkettigen Fettsäuren, die durch die Bakterien produziert werden, zu verknüpfen.



Das Unternehmen hat bereits zuvor zusätzliche Daten zum Nachweis der Wirksamkeit von MRx0029 und MRx0005 im MPTP-Modell für Parkinson vorgestellt.



Dr. Alex Stevenson, Chief Scientific Officer von 4D, kommentierte: "Neurodegenerative Erkrankungen, wie beispielsweise die Parkinson Krankheit, sind Bereiche mit einem hohen ungedeckten Bedarf, die historisch für die pharmazeutische Industrie Herausforderungen darstellen. Einzelsträngige Lebend-Biotherapeutika stellen eine Möglichkeit für krankheitsmodifizierende Therapien dar, um die Art und Weise, wie Patienten behandelt werden, grundlegend zu verändern."



Er fügte hinzu: "Da wir gute klinische Fortschritte mit unseren Lead-Programmen bei Krebs-, Asthma- und Magen-Darm-Erkrankungen machen, führen unsere Wissenschaftler weiterhin weltweit führende Forschung zur Identifizierung der nächsten Generation von Lebend-Biotherapeutika durch."



Eine Kopie der Forschungsstudie finden Sie hier: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2019.00402/full



4D wurde im Februar 2014 gegründet und ist Weltmarktführer in der Entwicklung von Lebend-Biotherapeutika, einer neuartigen und aufstrebenden Klasse von Medikamenten, die von der FDA (US-amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde) als biologische Produkte definiert werden, die einen lebenden Organismus enthalten, wie zum Beispiel ein Bakterium, das für die Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer Krankheit nutzbar ist. 4D hat eine proprietäre Plattform entwickelt, MicroRx, die Lebend-Biotherapeutika basierend auf einem tiefen Verständnis von Funktion und Mechanismus rational identifiziert. 4Ds Lebend-Biotherapieprodukte sind oral einzunehmende, einzelne Bakterienstämme, die sich von Natur aus im gesunden menschlichen Darm befinden. Die Firma Emerson hat vier klinische Studien in Arbeit: nämlich eine klinische Phase-II-Studie zu Blautix bei Reizdarm-Syndrom, eine Phase-I/II-Studie von MRx0518 in Kombination mit KEYTRUDA (Pembrolizumab) bei soliden Tumoren, eine Phase-Ib-Studie von MRx0518 bei einer neoadjuvanten Einstellung für Patienten mit soliden Tumoren und eine Phase-I/II-Studie mit MRx-4DP0004 bei Asthma. Zu den weiteren Schwerpunktprogrammen gehören Krankheitsbereiche wie zum Beispiel Erkrankungen des zentralen Nervensystems.



