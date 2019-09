Die M300-Serie kombiniert Wärmebildgebung und hochauflösende sichtbare Bildgebung, um professionellen Seefahrern, Ersthelfern und Freizeitbootsfahrern ein erhöhtes Situationsbewusstsein und eine sicherere Navigation zu bieten

FLIR Systems (NASDAQ: FLIR) gab heute die FLIR-M300-Serie bekannt, eine neue Generation von maritimen Wärmebildkameras, die fortschrittliche bewusstseinsverbessernde Technologien, eine sicherere Navigation und eine nahtlose Integration mit Bordsystemen bietet. Die Kameras der FLIR-M300-Serie sind für die anspruchsvollsten professionellen Seefahrer und Ersthelfer konzipiert, die unter den härtesten Bedingungen auf See arbeiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190923005794/de/

FLIR M300 Series thermal imaging cameras for professional mariners and first responders provide safer navigation and increased situational awareness (Photo: Business Wire)