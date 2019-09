WPM: ratgebergeld.at serviert Long Setup für Swingtrade mit der Edelmetall- und Kobalt-Aktie auf dem Silbertablett.

Symbol:ISIN: CA9628791027: Die kanadische Edelmetall- und Kobaltaktie hat im vergangenen Halbjahr etwas über 14 Prozent hingelegt. Am 14. August hatten wir für WPM in einer Analyse bereits ein schönes Setup für einen Swingtrade aufgezeigt, das in den nachfolgenden 14 Tagen im Idealfall rund 15 Prozent eingebracht hätte. Am heutigen Tage gab es einen erneuten Breakout, der im Chat bei ratgebergeld.at auch mit einem Swingtrade getradet wurde.Die unsichere Lage an den Börsen mit Handelskrieg und Spannungen im Länderdreieck Iran - Saudi-Arabien - Jemen sowie gelegentlich auftretenden Meinungsverschiedenheiten zwischen Weißem Haus und Fed, verleihen Edelmetalle momentan besonderen Glanz.Nachdem Gap startete der WPM fulminanten Plus in den Tag, setzte dann aber etwas zurück. Das Einsstiegssignal gab es bei 27,86 USD. Erste Teilgewinne wurden bei 28,26 USD mitgenommen. Gemäß Regieplan kam es dann noch einmal zu einem Nachkauf bei 28,05 EUR. Es ist Raum für eine weitere Kursentwicklung nach oben. Ein ernsthafter Widerstand ist bei 31 USD zu erwarten, wo wir auf ein Doppelhoch, bestehend aus dem Hoch vom 2. September und einem aus dem August 2016 treffen. Quartlszahlen sind für den 7. November angekündigt.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/wheaton-precious-metall-mit-neuem-breakout/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in WPM.