Der Rückversicherer Monument Re gab heute bekannt, dass er nach Erhalt der behördlichen Genehmigung durch die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland) über seine Tochtergesellschaft in Europa, Laguna Life d.a.c., die Übernahme von Inora Life DAC von der Société Générale abgeschlossen hat.

Über die Société Générale

Die Société Générale ist eine der führenden europäischen Gruppen von Finanzdienstleistern. Auf der Basis eines breit gefächerten und integrierten Bankmodells kombiniert die Gruppe finanzielle Stärke und bewährte Expertise für Innovation mit einer Strategie des nachhaltigen Wachstums. Damit soll das Ziel erreicht werden, der zuverlässige Partner für ihre Kunden zu werden, der sich der positiven Umformung der Gesellschaft und der Ökonomie widmet.

Mit ihrer Aktivität in der Realwirtschaft seit mehr als 150 Jahren, mit einer gefestigten Position in Europa und Verbindungen zum Rest der Welt beschäftigt die Société Générale mehr als 147.000 Mitarbeiter in 67 Ländern und unterstützt täglich 31 Millionen einzelne Kunden, Unternehmen und institutionelle Investoren rund um die Welt. Dazu werden eine große Bandbreite an Beratungsdiensten und maßgeschneiderte Finanzlösungen angeboten. Die Gruppe baut auf drei sich ergänzende Kerngeschäfte auf: Französisches Bankengeschäft, Internationales Bankengeschäft, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen für Unternehmen sowie Lösungen für das weltweite Bankwesen und für Investoren.

Die Société Générale ist in die wichtigsten sozial verantwortlichen Investment-Indices eingebunden: DJSI (World und Europe), FTSE4Good (Global und Europe), Euronext Vigeo (World, Europe und Eurozone), vier der STOXX ESG Leaders Indices und der MSCI Low Carbon Leaders Index.

Über Monument Re

Monument Re Limited ("Monument Re") steht als Klasse-E-Rückversicherer und Holdinggesellschaft unter der Gruppenaufsicht der Bermuda Monetary Authority. Der Rückversicherer Monument Re mit Sitz in Bermuda ist als einlagenintensives Rückversicherungsunternehmen und Aufkäufer vorwiegend in Europa tätig. Monument Re verfügt über lizenzierte Tochtergesellschaften in Irland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Guernsey. Die irischen Tochtergesellschaften der Monument Re werden unter dem Namen Monument Insurance gehandelt und schließen Laguna Life d.a.c. unter der Aufsicht der irischen Zentralbank ein.

Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie bitte www.monumentregroup.com oder wenden Sie sich an Manfred Maske, CEO, info@monumentregroup.com, +1 441 400 9300.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190923005836/de/

Contacts:

Manfred Maske, CEO

info@monumentregroup.com

+1 441 400 9300