NAV Alliance sponsert den "IEEE SA Ethernet IP @Automotive Technology Day" und baut das Technologie-Ökosystem zur Entwicklung von Hochgeschwindigkeitsnetzen für autonome Fahrzeuge aus

Die Networking for Autonomous Vehicles (NAV) Alliance gab heute die Erweiterung ihrer Mitgliederbasis mit den führenden Unternehmen Amphenol, HARMAN International, LEONI Bordnetz-Systeme, Rosenberger Hochfrequenztechnik und Sony bekannt. Die NAV Alliance-Mitglieder repräsentieren die Spitze der Technologieführerschaft für autonome Fahrzeuge in ihren jeweiligen Marktsegmenten. Diese neuen Mitglieder werden gemeinsam mit Aquantia, Bosch, Continental, Molex, NVIDIA, Sumitomo Electric, Tektronix und Volkswagen die Zukunft des Verkehrs gestalten.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der NAV Alliance", sagte Tim VanGoethem, Vice President, Advanced Mobility Solutions, HARMAN International. "In Zusammenarbeit mit Branchenvertretern können wir unsere Expertise bei der Entwicklung anderer Fahrzeug-Netzwerkstandards nutzen, um Best Practices und Standards für Multi-Gigabit-Ethernet zu etablieren, die die Zukunft der Mobilität ermöglichen werden."

"Als globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für intelligente Energie- und Datenlösungen im Automobilsektor wissen wir die von der NAV Alliance bereitgestellte Plattform zur Entwicklung der nächsten Generation von fahrzeugintegrierten Netzwerkinfrastrukturen sehr zu schätzen. Wir sehen die geleistete Arbeit als ein wesentliches Element des Puzzles an, um unseren Systemansatz in Bezug auf die Konnektivität für hochautomatisiertes Fahren zu vervollständigen. Wir freuen uns, an der gemeinsamen Entwicklung mitzuwirken, um die Einführung von Multi-Gigabit-Ethernet der nächsten Generation in den Fahrzeugen der Erstausrüster zu beschleunigen", sagte Udo Hornfeck, Chief Technology Officer und Vorstandsmitglied der LEONI Bordnetz-Systeme GmbH.

Die Mitglieder der NAV Alliance nehmen an fünf technischen Arbeitsgruppen teil, die sich mit der Entwicklung eines umfassenden Ökosystems für die Multi-Gigabit-Ethernet-Vernetzung in autonomen Fahrzeugen befassen. Diese technischen Arbeitsgruppen umfassen:

Protokoll-Kapselung für Ethernet

Systemsteuerung und -management

25G- und 50G-Ethernet-PHY-Spezifikationen für die Automobilindustrie

Physical-Layer-System- Komponentenintegration

EMV-Anforderungen und -Grenzwerte

"Wir freuen uns sehr über die Aufnahme einer so vielfältigen Auswahl von Branchenführern in die Allianz und die vorbildlichen Bemühungen aller unserer Mitglieder zur Erreichung unserer Mission", sagte Amir Bar-Niv, Präsident der NAV Alliance. "Unsere Arbeitsgruppen machen gute Fortschritte und bringen die Standards und Spezifikationen für fahrzeugintegrierte Netzwerke voran, und insbesondere bei der Entwicklung von Spezifikationen für 25G-Ethernet-PHYs für die Automobilindustrie haben wir hervorragende Fortschritte gemacht. Eine ermutigende Entwicklung ist die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, die jeweils Experten auf ihrem Gebiet sind und gemeinsam die Zukunft der fahrzeugintegrierten Netzwerke gestalten."

IEEE SA Ethernet IP @Automotive Technology Day

Die NAV Alliance sponsert zudem den IEEE-SA Ethernet IP @Automotive Technology Day am 24. und 25. September in Detroit, Michigan, USA. Vertreter der Mitgliedsunternehmen der NAV Alliance werden am Stand A14 anwesend sein, um die Dynamik, die Mission und die technischen Arbeitsgruppen der Organisation zu diskutieren. Pressevertreter, die an einem Gespräch mit einem Vertreter der NAV Alliance interessiert sind, wenden sich bitte an Erica HooperLee.

Über die NAV Alliance

Die NAV Alliance wurde gegründet, um der Automobilbranche eine Plattform für die Entwicklung der nächsten Generation fahrzeugintegrierter Netzwerk-Infrastrukturen für autonome Fahrzeuge zu bieten und die breite Bereitstellung von Netzwerk-Technologien und Produkten zu erleichtern. Die Alliance wurde von führenden Fahrzeugherstellern, Technologiezulieferern und Netzwerkakteuren der Automobilindustrie gegründet, die das gemeinsame Ziel der Entwicklung eines Ökosystems verfolgen, das für die nächste Generation von Multi-Gigabit-Ethernet-Automobilnetzwerken in Fahrzeugen erforderlich ist. Um Mitglied der NAV Alliance zu werden, besuchen Sie http://www.nav-alliance.org/.

