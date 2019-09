Nach einer Horrorwoche für CannTrust fragen sich Anleger: Kann der Konzern, der im Fadenkreuz der Behörden steht, die jüngsten Rückschläge überleben?? Health Canada entzieht Lizenzen für Produktion und Anbau? CannTrust-Aktie stürzt massiv ab? Schnelle Bereinigung hat oberste PrioritätAktien von CannTrust haben in der letzten Woche mehr als 20 Prozent an Wert verloren. Anleger straften die Titel deutlich ab.Lizenz entzogenSchuld an dem Absturz war ein Schritt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...