"Süddeutsche Zeitung" zu Thomas Cook:

"Immer mehr Menschen sind unterwegs, die Ausgaben steigen - und Thomas Cook geht in Insolvenz, der älteste Reisekonzern der Welt, der 1841 gegründet wurde und als Erfinder der Pauschalreise gilt. Die Erklärung ist kompliziert, auch weil es nicht nur eine einzige Erklärung dafür gibt. Das Reisen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert, immer mehr Menschen bevorzugen Individualurlaube und achten dabei auch auf Nachhaltigkeit. Diese Kunden wollen etwas erleben - und keinen Urlaub von der Stange. Die Reisen werden zudem kürzer. So hat sich der Charakter der Pauschalreisen auf wichtigen Märkten gewandelt. Das trifft besonders große Veranstalter wie Thomas Cook, die selbst Hotelanlagen und Ferienresorts betreiben und eigene Fluggesellschaften haben. Sie sind darauf angewiesen, diese Kapazitäten, die viel Geld verschlingen, auszulasten, um fast jeden Preis. Das ging in der Vergangenheit auf Kosten der Gewinne."/DP/jha

