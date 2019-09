QUEBEC CITY, Sept. 24, 2019, ein Branchenführer auf dem Gebiet der LiDAR-Technologie und Anbieter der vielseitigsten und am stärksten skalierbaren LiDAR-Plattform für die Automobil- und Mobilitätsbranche , die am Markt erhältlich ist, gibt heute die Unterzeichnung einer europaweiten Vertretungsvereinbarung mit Acal BFi bekannt. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Acal BFi neuester Partner von LeddarTech für die Lieferung von Mobilitäts- und Spezialsensormodulen, darunter die erst kürzlich erschienene, fest installierte 3D-LiDAR-Lösung mit Erkennungskokon Leddar TM Pixell für autonome Fahrzeuge, Nutzfahrzeuge und Robotaxis.



Dank ihrer mehr als dreißigjährigen Erfahrung in den Bereichen Photonik und bildgebende Verfahren verfügen die Ingenieure von Acal BFi über umfassende Kenntnisse und Fertigkeiten, um Kunden in Ergänzung ihrer internen Teams unterstützend zur Seite zu stehen. Dadurch ist Acal BFi der ideale Spezialanbieter für die innovativen LiDAR-Lösungen von LeddarTech in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich.

"Acal BFi ist ein führender europäischer Anbieter moderner Technologielösungen mit der entsprechenden fachlichen Expertise, um der Automobil- und Mobilitätsbranche den Nutzen der fest installierten Flash-LiDARs von LeddarTech vermitteln zu können", erklärt Adrian Pierce, Vice-President, Global Sales and Business Development bei LeddarTech. "Das kompetente, erfahrene Team des Anbieters verfügt über die Kenntnisse und Fähigkeiten, um individuell angepasste, marktführende Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, mit denen er OEM-Partner dabei unterstützt, autonome Lösungen auf Grundlage der LiDAR-Technologie anzubieten. Wir sind zuversichtlich, dass sich das Expertenteam von Acal BFi mit großer Überzeugungskraft für die zukunftsweisende Technologie von LeddarTech einsetzen wird."

"Wir freuen uns über die Kooperation mit LeddarTech, wodurch wir die vielseitigen fest installierten LiDAR-Sensoren von LeddarTech unseren Kunden in ganz Europa zugänglich machen können", erläutert Alex Schneider, Business Development Director bei Acal BFi. "Bei den LiDAR-Sensorlösungen von LeddarTech handelt es sich um eine hochsensible Technologie, die so konzipiert ist, dass sie noch schwächere Signale erfasst als andere fest installierte LiDAR-Verfahren. Dadurch ist sie eine ideale Wahl für die Entwicklung der neuesten Innovationen in der autonomen Technologie", ergänzt er.

Über Acal BFi

Acal BFi ist ein führender europäischer Anbieter moderner Technologielösungen. Das Leistungsangebot umfasst Ingenieurwesen, Design, Fertigung und kundenspezifische Dienstleistungen. Diesbezüglich verfügt das Unternehmen als einziger Dienstleister über die entsprechende Infrastruktur, um europaweit ein umfassendes, komplementäres Spektrum an Spezialprodukten und maßgeschneiderten Lösungen zu bieten. Acal BFi verfügt über Erfahrung in einer Reihe von Technologien: Stromversorgung und Magnettechnik; Kommunikation und Sensoren; Elektromechanik; bildgebende Verfahren und Photonik; Embedded Computer und Displays.

Acal BFi gehört zur discoverIE Group plc (London: DSCV), einer internationalen Unternehmensgruppe, die innovative Komponenten für elektronische Anwendungen entwickelt, fertigt und vertreibt. Der Konzern besteht aus folgenden hundertprozentigen Tochterunternehmen: Acal BFi, Contour, Cursor Controls Group, Flux, Foss, Heason Technology, Hectronic, Herga Technology, Hobart Electronics, Ixthus Instrumentation, MTC, Myrra, Noratel, Plitron, Positek, RSG, Santon, Stortech, Variohm Eurosensor und Vertec.

Er betreibt operativ tätige Unternehmen und Fertigungsstätten in verschiedenen Regionen, unter anderem im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Skandinavien, den Benelux-Ländern, Italien, Polen, der Slowakei und in Spanien sowie in Asien

Über LeddarTech

LeddarTech ist ein Branchenführer, der die vielseitigste und am stärksten skalierbare LiDAR-Entwicklungsplattform für die Automobilbranche bietet. Die Grundlage bildet dabei die einzigartige LeddarEngineTM. Diese besteht aus einem Set von Ein-Chip-Systemen für die Automobilbranche, deren Funktionssicherheit zertifiziert ist und die zusammen mit der firmeneigenen Signalverarbeitungssoftware LeddarSP eingesetzt werden. Das Unternehmen zeichnet sich für mehrere Innovationen in hochmodernen Anwendungen für die Fernerkundung im Mobilitätsbereich verantwortlich: Mehr als 72 Patente (52 erteilt und 20 angemeldet) verbessern in Fahrzeugen die Funktionen von Fahrassistenzsystemen und des autonomen Fahrens.

Zudem beliefert LeddarTech den Mobilitätsmarkt mit leistungsstarken fest installierten LiDAR-Modullösungen für autonome Fahrzeuge, Lkw, Busse, Lieferwagen und Robotaxis. Diese Module werden zur Unterstützung des Mobilitätsmarktes entwickelt, aber auch, um die Möglichkeiten der Automobil- und Mobilitätsplattform von LeddarTech als Grundlage für die Entwicklungen anderer LiDAR-Anbieter aufzuzeigen.

Weiterführende Informationen zu LeddarTech sind unter www.LeddarTech.com erhältlich.

