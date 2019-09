Medieninformation

Baloise setzt auf durchgängig digitale Prozesse

Basel, 24. September 2019. Kontoeröffnungen und Lebensversicherungsanträge sind oft umständliche, ineffiziente Prozesse und gleichen einer regelrechten Papierschlacht. Die Basler Versicherungen und die Baloise Bank SoBa haben sich gemeinsam der Sache angenommen und an der Prozessverbesserung gearbeitet. Kunden können nun einfach und durchgängig digital mit Unterstützung ihres Bank- oder Versicherungsberaters ein Konto eröffnen oder eine Lebensversicherung beantragen. Dies stellt einen weiteren Schritt in der Umsetzung der strategischen Ausrichtung "Simply Safe" dar, um Kunden mit unkomplizierten Bank- und Versicherungslösungen zu begeistern.

Gemeinsam mit dem Kundenberater ein Konto in ein paar wenigen Minuten eröffnen oder eine Lebensversicherung in einem geführten Prozess gänzlich digital beantragen? Die Baloise nahm sich dieser Herausforderung an und vereinfachte die Prozesse rund um die Kontoeröffnung sowie den Antrag einer Lebensversicherung umfassend. "Wir schaffen eine starke Effizienzsteigerung - für den Kunden wie auch für uns - und verringern branchenübliche Durchlaufzeiten drastisch", so Pascal Meier, Projektleiter bei der Baloise.

Die Prozesslösungen wurden im Projektteam aus Versicherung und Bank gemeinsam mit den beiden Schweizer Start-ups ubitec sowie CB Financial Services erarbeitet. Die Vorteile des dualen Geschäftsmodells "Versicherung und Bank" werden dadurch für den Kunden erlebbar. "Wir bieten dem Kunden einen unkomplizierten Abschluss gänzlich ohne Papierformulare. Der Kundenberater führt den Kunden im Dialog durch den interaktiven und komplett digitalen Prozess - einfach und sicher", so Marco Meneghini, Projektleiter bei der Baloise Bank SoBa. Das Novum stellt die digitale Identifikation dar, welche mittels elektronischer Signatur erfolgt. Hiermit legt die Baloise bereits den Grundstein für die spätere Einführung für selbständige, umfassend digitale Onboarding-Prozesse.

Durch den digital geführten Prozess entfallen auch typische Fehler auf Papierformularen wie das Ankreuzen zweier widersprüchlicher Antworten, was in der Versicherungs- und Bankbranche zu frustrierend langen Durchlaufzeiten führt. Das Konto kann somit neu in wenigen Minuten eröffnet werden und ein Antrag zur Lebensversicherung wird unkompliziert ausgefüllt und automatisch an die richtige Stelle gereicht.

Weitere Informationen

Medienmitteilung auf baloise.com

ubitec.com

c-b-f-s.com

Übersicht über alle Innovationen der Baloise Group

Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations:Tel.: +41 58 285 76 09

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Datenschutz

Bei der Baloise nehmen wir den Datenschutz sehr ernst. Aufgrund der neuen Datenschutzgesetzgebung möchten wir Sie informieren, dass wir Ihre Kontaktdaten (von Ihnen geliefert oder öffentlich zugänglich) in unserer Datenbank verwalten, um Ihnen unsere Medienmitteilungen zustellen zu können. Sollten Sie sich vom Newsletter abmelden wollen, können Sie dies mittels Link am Ende dieser Mitteilung tun. Ihre Daten werden dann von unserer Datenbank gelöscht.

Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'200 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.