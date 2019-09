The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 5BT XFRA CA0728191051 BAYLIN TECHNOLOGIES EQ00 EQU EUR N

CA R9U2 XFRA CA39342L1085 GREEN THUMB INDS EQ00 EQU EUR N

CA ZMG2 XFRA CA53359R1064 LINCOLN GOLD MINING INC. EQ00 EQU EUR N

CA PR1P XFRA LU2037749152 AMUNDI IS-A.P.US C.UEDRDL EQ00 EQU EUR Y

CA 6EQ XFRA SE0012853455 EQT AB EQ00 EQU EUR N

CA HY1N XFRA US1490495041 CATASYS INC. DL -,0001 EQ00 EQU EUR N

CA 2K9 XFRA US78489X1037 SVMK INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 2OW XFRA US82710M1009 SILK ROAD MEDICAL DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA 63TA XFRA US88034P1093 TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR EQ00 EQU EUR N

CA 1OW XFRA US9307521008 WAITR HLDGS A DL-,0001 EQ00 EQU EUR N