The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS0972722804 ING BANK(SYD) 13/19 MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1102978159 MUNICIPAL. FIN. 14/19 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1492629891 DONGXING VOYAGE 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1493855255 SWED.EXP. CRED. 16/19 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA DE000DDA0M40 DZ BANK IS.A1021 BD03 BON EUR N

CA NEAL XFRA US90131HAE53 21ST CENT.FOX A. 2024 BD03 BON USD N

CA NEAE XFRA US90131HAH84 21ST CENT.FOX A. 2044 BD03 BON USD N

CA NEAH XFRA US90131HBQ74 21ST CENTURY FOX A. 11/41 BD03 BON USD N

CA NEAJ XFRA US90131HCB96 21ST CENT.FOX A. 17/26 BD03 BON USD N

CA NEAK XFRA US90131HCD52 21ST CENT.FOX A. 17/46 BD03 BON USD N