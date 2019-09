The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0ZJ54 ERSTE GP BNK AG 13-19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0124138816 PFBK SCHW.HYP. 11-19 543 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1K0V35 BREMEN LSA 184 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1RE1F6 NIEDERS.SCH.A.12/19 A.830 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UBY6 DZ BANK IS.A792 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DHY1AN9 DT.HYP.BK.PF.S.419 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK9FUX2 DEKABANK DGZ MTN.S.6458 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK9FWT6 DEKABANK DGZ IHS.S.6501 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0SB5 LB.HESS.-THR.IS. 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP0371 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2012 BD00 BON EUR N

CA XFRA US44891CAJ27 HYUNDAI CAP.A.16/19 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US68323ABL70 ONTARIO PROV. 12/19 BD00 BON USD N

CA MCPB XFRA USU59332AB96 MICROC.TECHN. 18/23 REGS BD00 BON USD N

CA SM6A XFRA XS0834714254 DANSKE MTG BANK 12/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0NB42 DEKA USD FESTZINS 17/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000DZ1JMS1 DZ BANK IS.A86 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5F95 LB.HESS.THR.CARRARA09O/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US122014AH64 CONOCOPHILLIPS 2025 BD01 BON USD N

CA NTAA XFRA US64110DAH70 NETAPP 2019 BD01 BON USD N

CA A0MA XFRA USU02411AA18 AMCOR FIN.USA 16/26 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0835318196 NORDEA MORTG.B. 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA PR2L XFRA XS1117452778 PROLOGIS 14/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1KC8 LB.HESS.THR.CARRARA10O/14 BD02 BON EUR N

CA BO5B XFRA USU1022EAC22 BOYD GAMING 18/26 REGS BD02 BON USD N