NEW YORK (Dow Jones)--American Express gibt mehr Geld an seine Aktionäre zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, will es im Rahmen eines neuen Rückkaufprogramms bis zu 120 Millionen eigene Aktien zurückerwerben. Die Aktie ist am Montag bei 118,24 US-Dollar aus dem Handel gegangen, ein Plus von 1,23 Prozent. Zudem erhöhte das Board die Quartalsdividende um 4 Cent auf 39 Cent.

September 24, 2019

