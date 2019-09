Cansativa und DaVinci geben Partnerschaft für die Entwicklung und Produktion von medizinischen Cannabis-Vaporizern bekannt

FRANKFURT AM MAIN, Germany, Sept. 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Cansativa GmbH erweitert ihr Portfolio durch die Gründung der Tochtergesellschaft Cansativa Medical Devices GmbH. Der Mitbegründer und Medizintechnikunternehmer Dr. Markus Haller wird Geschäftsführer. In Zusammenarbeit mit DaVinci bringt Cansativa Medical Devices einen eigenen Cannabisverdampfer auf den Markt, der ausschließlich für medizinische Zwecke entwickelt wurde.



Cansativa hat es sich zur Mission gemacht, die medizinische Cannabisindustrie zu professionalisieren und eine Vorreiterrolle in diesem Markt zu spielen. Ein Team von Medizintechnikspezialisten der Cansativa Medical Devices entwickelt derzeit auf der Grundlage von DaVincis modernster Verdampfertechnologie und eigenem geistigen Eigentum neue zertifizierte Medizinprodukte. Benedikt Sons, Mitbegründer von Cansativa, betont:

"Diese Partnerschaft bringt uns der Verwirklichung unserer Vision einen großen Schritt näher, einen sicheren Zugang zu medizinischem Cannabis für eine breite Gruppe von Patienten zu gewährleisten. Mit der Entwicklung eines modernen medizinischen Verdampfers wird unsere aufstrebende Branche noch professioneller."

Die Verdampfung von Medizinalcannabis ist besonders für medizinische Zwecke geeignet, da keine giftigen Verbrennungsstoffe entstehen. Die Wirkstoffe Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD) lassen sich so effizient und sicher verabreichen. Da die Krankenkassen die Kosten für die medizinischen Verdampfer übernehmen, ist eine schnelle und einfache Versorgung der Patienten möglich.

Im Gegensatz zu anderen medizinischen Cannabis-Großhändlern verfolgt Cansativa einen neuen Ansatz: Durch die vertikale Integration übernimmt das Unternehmen alle zentralen Aufgaben entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit den neuen Produktlinien erweitert das Unternehmen konsequent sein Geschäftsmodell und beweist einmal mehr seine operative Leistungsfähigkeit. Die Gründer von Cansativa freuen sich, dass Dr. Markus Haller die Geschäftsführung der Cansativa Medical Devices GmbH übernimmt. Dr. Markus Haller betont:

"Dank dieser Partnerschaft haben wir uns den Zugang zu Verdampfern als Medizinprodukte für Patienten weltweit gesichert. Als inhabergeführtes Unternehmen wollen wir langfristig erfolgreich sein. Wir bekräftigen unser Engagement, die Cansativa Gruppe zu einem nachhaltigen und starken Unternehmen zu machen."

Firmen

Cansativa GmbH

Cansativa schafft als unabhängiger Partner Marktzugang sowie umfangreiche Lager- und Distributionskapazitäten. Die Cansativa GmbH ist ein 2017 gegründeter GDP-zertifizierter Arzneimittelgroßhändler mit der Erlaubnis zur Teilnahme am BtM-Verkehr und Sitz in Frankfurt am Main. Cansativa und seine Tochterunternehmen setzen sich zum Ziel, den Markt für medizinisches Cannabis zu professionalisieren, von der aktuellen Stigmatisierung zu befreien und die Preise für Patientinnen und Patienten nachhaltig zu reduzieren. Cansativa verfügt seit Beginn des Geschäftsbetriebs über ein eigenes Distributions- und Fulfillmentcenter und zählt als einer der "First Mover" zu den größten unabhängigen Importeuren und Distributoren von medizinischem Cannabis in Deutschland. Von Frankfurt am Main aus beliefert das Unternehmen Apotheken und Pharmagroßhändler in ganz Deutschland. Mit dem laufenden Ausbau einer zweiten GMP/GDP-Betriebsstätte im Rhein-Main-Gebiet schafft Cansativa umfangreiche Import-, Distributions-, und Lagerkapazitäten. Das Gründungsteam von Cansativa und der neueste Zuwachs, Cansativa Medical Devices, expandieren weiter, basierend auf zwei Generationen Expertise in den Bereichen Medizin, Recht und Strategie sowie Technik und Medizintechnik.

DaVinci Vaporizer

DaVinci Vaporizer ist ein amerikanischer Hersteller von fortschrittlichen Verdampfermodellen und Zubehör mit Sitz in Las Vegas, Nevada. Das Unternehmen wurde 2011 von dem heutigen CEO Cortney Smith gegründet. DaVinci hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Verdampfungserlebnis zu entwickeln, das ein beispielloses Maß an Reinheit und Präzision bietet. Mit dem Fokus auf anspruchsvolles Handwerk, die Verwendung feinster Komponenten oder die Entwicklung einzigartiger Software soll ein einzigartiges Erlebnis geschaffen werden.

Pressekontakt:

Thorsten Plath, Partner J+K

Cansativa@jk-kom.de

+49 (0) 163 883 8001