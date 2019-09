Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach einer eingehenden Analyse des Kartendienstes Google Maps von 1425 auf 1500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Dienst eröffne unter anderem neue Möglichkeiten für lokale Werbetreibende, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Montag vorliegenden Studie. Mahaney erhöhte seine Bruttoumsatzschätzungen für die Jahre 2021 und 2022./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 16:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2019 / 16:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-09-23/23:33

ISIN: US02079K3059