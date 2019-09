Na, mal wieder Interesse an einem weiteren, spannenden Dividendenduell? Falls nicht, frage ich mich, was du eigentlich bei diesem Artikel suchst. Denn wie der Titel bereits verrät, wird es genau darum gehen. Heute auf dem Prüfstand befinden sich nämlich mit Aroundtown (WKN: A2DW8Z) und der Deutschen Euroshop (WKN: 748020) zwei spannende Ausschütter aus dem Reich der Immobilien-Dividendenaktien, die in einem heißen Duell gegeneinander antreten. Dabei könnten einige Funken fliegen. Lass uns daher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...