Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Philips nach einem Analystenwechsel von 45 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Philips entstehe ein starker Akteur im Bereich Bildgebung, der durch nur wenige Anbieter und intensiven Wettbewerb charakterisiert sei, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2019 / 17:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-09-24/08:03

ISIN: NL0000009538