FRANKFURT (Dow Jones)--Das Biotechunternehmen Evotec hat eine mehrjährige Zusammenarbeit in der Wirkstoffforschung mit dem japanischen Pharmakonzern Takeda vereinbart. Ziel der Partner ist es, mindestens fünf Wirkstoffforschungsprogramme aufzusetzen, die zunächst von Evotec entwickelt und beim Eintritt in die Klinik von Takeda in ihre Entwicklungsverantwortung übernommen werden sollen, wie die Hamburger mitteilten. Bei Erfolg winken dreistellige Millionenbeträge für Evotec.

Die Zusammenarbeit kombiniert Evotecs Wirkstoffforschungsprogramme mit Takedas Erfahrung in den vier therapeutischen Kerngebieten Onkologie, Gastroenterologie, Neurologie und seltene Krankheiten. Evotec wird ihre Wirkstoffforschungsplattform einsetzen, um therapeutische Hypothesen zu validieren und niedermolekulare Programme zu entwickeln. Takeda hat die Option, diese Programme aus der Leitstrukturserie oder zum Zeitpunkt der Kandidatenauswahl in ihre Entwicklungsverantwortung zu übernehmen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Evotec von Takeda eine einmalige Vorabzahlung für den Zugang zu ihren Plattformen erhalten. Zudem hat Evotec Anspruch auf präklinische, klinische und kommerzielle Meilensteine, die insgesamt mehr als 170 Millionen US-Dollar pro Programm ausmachen können, sowie auf mehrstufige Beteiligungen an potenziellen Umsätzen.

September 24, 2019 01:49 ET (05:49 GMT)

