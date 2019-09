Eine Prognosesenkung hat die Aktien von SAF-Holland am Dienstagmorgen scher gebeutelt: Auf der Handelsplattform Tradegate sackten die Papiere des Lkw-Zulieferers um etwas mehr als 14 Prozent auf 7,71 Euro ab - das tiefste Niveau seit Juli 2013.

Analyst Alexander Wahl vom Investmenthaus Mainfirst sieht für die Markterwartungen an das bereinigte operative Ergebnis auf Basis der neuen Unternehmensziele nun einen Korrekturbedarf von 17 Prozent. Schaue man auf den schwachen Auftragseingang und maue Wirtschaftsindikatoren, werde sich der Gegenwind wohl in den kommenden Quartalen noch verschärfen, so der Experte.

Er bleibt auch für Jost Werke und Knorr-Bremse skeptisch./ag/zb

