Viele Investoren neigen heutzutage dazu, in nachhaltige, gesunde und umweltfreundliche Projekte zu investieren. Auch wenn viele klassische Industriezweige wie die Zigarettenindustrie hohe Dividenden beherbergen können, scheint ein solcher Ansatz häufig out - und ein grüner Fingerabdruck wichtig für Investoren. Wenn es auch dir so geht und du speziell im Bereich eines gesünderen Lebens Nachholbedarf für dich und dein Portfolio siehst, gib nun besser fein Acht. Denn im Folgenden wollen wir uns drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...