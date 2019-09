MEDIENMITTEILUNG

Zürich, 24. September 2019

Frühzeitige Vertragsverlängerung mit der Swiss Prime Anlagestiftung

Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Swiss Prime Site Solutions und SPA

Starke Performance und profitables Wachstum

Swiss Prime Site Solutions ist seit 2017 der Real Estate Asset Manager des Immobilienportfolios der Swiss Prime Anlagestiftung (SPA). Insbesondere in den vergangenen 18 Monaten wurde die Zusammenarbeit der beiden Partner akzentuiert und professionalisiert. Dabei konnte das Immobilienvermögen der Swiss Prime Anlagestiftung erfolgreich von CHF 1.4 auf über CHF 2.2 Mrd. ausgebaut werden. Auf Basis dieses Erfolgs hat die Swiss Prime Anlagestiftung beschlossen, den Vermögensverwaltungsvertrag mit der Swiss Prime Site Solutions frühzeitig bis 2023 zu verlängern. Dazu Jérôme Baumann, Stiftungsratspräsident der Swiss Prime Anlagestiftung: «Wir sind sehr froh, in Swiss Prime Site Solutions einen zuverlässigen und professionellen Partner gefunden zu haben. Das Know-how des gesamten Teams, die massgeschneiderten Dienstleistungen und die Marktkenntnisse unseres Partners ermöglichen es uns, unseren Investoren eine attraktive Rendite und starkes Wachstum zu bieten.»

Seit 2018 konnte Swiss Prime Site Solutions für die Mandantin Swiss Prime Anlagestiftung verschiedene Dienstleistungen offerieren und Investitionslösungen umsetzen. Darunter fallen zwei durchgeführte und eine aktuell anstehende Emission mit einem Gesamtvolumen von über CHF 500 Mio. Damit wurden einerseits Zukäufe von über 30 Liegenschaften mit einem Gesamtwert von rund CHF 600 Mio. getätigt. Andererseits wurde die Projektpipeline mit einem Volumen von über CHF 0.5 Milliarden weiter erfolgreich entwickelt und das Portfoliomanagement massgeblich optimiert sowie neue Grossmieter gewonnen. Dazu Anastasius Tschopp, CEO Swiss Prime Site Solutions: «Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das uns unsere Mandantin Swiss Prime Anlagestiftung entgegenbringt. Gleichzeitig sind wir stolz mit unseren Dienstleistungen Portfolio Management, Development & Construction, Akquisition & Sales sowie Kapitalbeschaffungsmassnahmen zu ihrem profitablen Wachstum beizutragen.»

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Anastasius Tschopp, CEO Swiss Prime Site Solutions

Tel. +41 58 317 17 33, anastasius.tschopp@sps.swiss

Mladen Tomic, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 2 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von über CHF 500 Mio. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Drittkunden. Swiss Prime Site Solutions verfügt über eine Zulassung der OAK BV als Vermögensverwalterin in der beruflichen Vorsorge nach Art. 48f Abs. 5 BVV 2.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.