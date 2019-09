Markit: US-Wirtschaft gewinnt im September an Stärke

NEW YORK (Dow Jones)--Das Wachstum in der US-Wirtschaft hat sich im September beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 51,0 von 50,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 51,0 von 50,3 Punkten im Vormonat. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 50,9 von 50,7 Punkten.

"Die Umfrage zeigt, dass die Unternehmen weiterhin mit dem Gegenwind der Handelssorgen und der erhöhten Unsicherheit über die Aussichten zu kämpfen haben", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Auch wenn das Wachstum im September leicht angezogen habe, sei die Wachstumsrate im September eine der schwächsten seit 2016 gewesen. "Erstmals seit Januar 2010 werden in den befragten Unternehmen nun auch Arbeitsplätze abgebaut, da die Unternehmen risikoaverser und kostenbewusster geworden sind."

September 24, 2019

