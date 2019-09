Durch AMS. Das sollten Sie annehmen! Damit sichern Sie zunächst die Quote von 62,5 %, die nötig ist, um das Angebot annehmen zu können. Die anschließenden Konditionen für die Fusion mit AMS und die juristischen und strategischen Gliederungen der dann neuen Gesellschaft werden noch im einzelnen zu diskutieren sein. Die Alternative liegt in einem Kauf von AMS auf der Ebene um 44 Euro, womit sie den Fuß in der Tür hätten. Denn zur Zeit gibt es keine klaren Relationen für die Bewertung beider Firmen im Vorgriff auf die neue juristische Konstruktion des neuen Osram/AMS-Konzerns.



