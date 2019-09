Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hong Kong, SAR Volksrepublik China (pta007/24.09.2019/08:43) - Euro Asia Premier Real Estate Company Limited (JT9; ISIN: VGG3223A1057) gibt eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens bekannt, diese wird durch den Neuerwerb von Assets im Gesamtvolumen von 180 Mio. RMB markiert. Die Investitionssumme verteilt sich auf drei verschiedene Assets, deren Kauf durch das Board-Mitglied Quan Hu initiiert wurde.



Dabei handelt es sich um nachfolgend beschriebene Transaktionen:



50 Millionen RMB für den Erwerb eines digitalen Handelsunternehmens im Gesundheitssektor



- Vertraglich vereinbartes Gewinnziel von mindestens 15 Mio. RMB p.a. über drei Jahre. - Der Kaufpreis in Höhe von 50 Mio. RMB wird als unverzinsliches Schuldscheindarlehen ausgestellt und auf einem Treuhandkonto hinterlegt. - Die Zahlung des Schuldscheindarlehens steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung durch die Ausgabe eigener Stammaktien. - Die Zahlung des Darlehens und/oder die Ausgabe von im eigenen Bestand gehaltenen Stammaktien erfolgt jährlich und ist an das Erreichen von vertraglich festgeschriebenen Leistungszielen gebunden. - Vorbehaltlich des Erreichens der Leistungsziele werden nach dem ersten und zweiten Jahr 15 Mio. RMB und nach dem dritten Jahr 20 Mio. RMB fällig.



30 Millionen RMB Immobilien-Investment



- Vertraglich vereinbartes Gewinnziel von mindestens 30 Mio. RMB p.a. über zwei Jahre. - Der Kaufpreis in Höhe von 30 Mio. RMB wird als unverzinsliches Schuldscheindarlehen ausgestellt und auf einem Treuhandkonto hinterlegt. - Die Zahlung des Schuldscheindarlehens steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung durch die Ausgabe von im eigenen Bestand gehaltenen Stammaktien. - Die Zahlung des Darlehens und/oder die Ausgabe von Aktien aus Eigenbestand erfolgt jährlich und ist an das Erreichen von vertraglich festgeschriebenen Leistungszielen gebunden. - Vorbehaltlich des Erreichens der Leistungsziele werden nach dem ersten und zweiten Jahr 15 Mio. RMB fällig.



100 Millionen RMB Investment für den Erwerb von vier Geschossen einer neu errichteten Gewerbeimmobilie



- Vertraglich vereinbarte Mieteinnahmen nach Steuern von mindestens 5 Mio. RMB p.a. über drei Jahre. - Der Kaufpreis in Höhe von 100 Mio. RMB wird als unverzinsliches Schuldscheindarlehen ausgestellt und auf einem Treuhandkonto hinterlegt. - Die Zahlung des Schuldscheindarlehens steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung durch die Ausgabe im eigenen Bestand gehaltener Stammaktien. - Zusätzlich zu den vereinbarten Performance-Zielen muss die Bewertung der Immobilie mindestens 100 Mio. RMB ergeben, damit Aktien im Wert von 100 Mio. RMB zur Begleichung des Kaufpreises ausgegeben werden.



Grundlage für die Entscheidung zum Erwerb dieser drei Assets ist eine Kombination aus vertraglich vereinbarten Cashflow-Zielsetzungen und dem jeweiligen Substanzwert.



Während zwei der drei Assets Immobilien sind, hat sich die Gesellschaft auch für den Kauf eines Online-Handelsunternehmens entschlossen. Damit erschließt sich das Unternehmen den Zugang zu einer der größten Wachstumssegmente in China und der Welt. Euro Asia hält nach weiteren Akquisitonsmöglichkeiten Ausschau, die in die Wachstumsstrategie des Unternehmens passen.



* 1 Euro = 7,8285 RMB



