Bern (ots) - Im Rahmen des diesjährigen Winterreifentests wurden insgesamt 31 Reifentypen der Dimensionen 185/65 R15 88T und 205/65 R16C 107/105T getestet. Aufgrund von 18 praxisnahen Testkriterien wurden die Stärken und Schwächen der verschiedenen Testprodukte ermittelt und 16 Reifenmodelle mit der Note "empfehlenswert" oder besser bewertet. Die hohe Anzahl von 15 Reifentypen vermochten nicht zu überzeugen und wurden mit der Note "bedingt empfehlenswert" oder gar schlechter beurteilt.



In Fahrversuchen auf verschiedenen Testgeländen auf trockenem, nassem, schneebedecktem und vereistem Strassenbelag wurde das reifenspezifische Fahrverhalten ermittelt. Die Reifen mussten sich weiter bezüglich Geräuschentwicklung, Treibstoffverbrauch und Verschleiss bewähren. In diesem umfangreichen wie anspruchsvollen Testverfahren konnten von den insgesamt 31 geprüften Reifentypen lediglich 16 mit der Note "empfehlenswert" oder besser bewertet werden.



In der Reifendimension 185/65 R15 88T (meistverkaufte Winterreifendimension für Kleinwagen) testete der TCS 16 Reifenmodelle. Dabei schneiden drei Reifen mit der Bestnote "sehr empfehlenswert", zehn Modelle mit "empfehlenswert", ein Reifen mit "bedingt empfehlenswert" und zwei mit "nicht empfehlenswert" ab. Gründe für die Abwertungen der einzelnen Reifen sind fast immer Nachteile bei Nässe oder auf Schnee.



In der Reifendimension 205/65 R16C 107/105T (geeignet für Van und Transporter) testete der TCS 15 Modelle. Drei Modelle schneiden mit der Endbewertung "empfehlenswert", acht mit "bedingt empfehlenswert" und vier Reifentypen mit "nicht empfehlenswert" ab. Erfreulicherweise sind die Eigenschaften der Winterreifen auf nasser Fahrbahn im Vergleich zum Sommerreifentest insgesamt besser, verschleissen aber deutlich schneller. Gründe für Abwertungen der einzelnen Reifen sind bei den Van-Reifen Nachteile bei Trockenheit, Nässe, Schnee oder Eis.



Die Resultate im Detail und ausführlichere Bewertungen sämtlicher getesteten Reifenmodelle findet man im Internet unter www.reifen.tcs.ch. Die aktuellen Produktetests und interessante Hintergrundinformationen werden auch im neuen Ratgeber "Winterreifen 2019" veröffentlicht, der ab Ende September in der gedruckten Ausgabe zur Verfügung steht.



-Fahren Sie im Winter nur mit echten Winterreifen

(Schneeflockensymbol). Nur diese garantieren hohe Sicherheit auf

nasser, vereister und schneebedeckter Strasse. -Prüfen Sie

gelegentlich den Reifen-Luftdruck, so sparen Sie Geld (Treibstoff und

Verschleiss) und beugen Reifenpannen vor. -Die Reifen sollten bei

Winterstart noch ein Restprofil von 4 mm aufweisen. Dies gilt auch

bei Ganzjahresreifen. (Mit dem Zweifränkler-Trick lässt sich die

Profiltiefe einfach messen.) Tipps beim Reifenkauf



-Wer sich über Reifentests informieren oder Offerten einholen

will, muss die vollständige Reifendimension kennen (z.B. 195/65 R15

91T). -Wählen Sie einen Winterreifen, der im TCS-Test in den

relevanten Disziplinen mindestens «empfehlenswert» ist. Wer sich

Gedanken über sein Fahrprofil macht, findet leicht den dazu passenden

Reifen. Anschliessend lohnt es sich, bei verschiedenen Anbietern zwei

bis drei Offerten für die gewählten Reifen inkl. Nebenkosten

(Montage, Auswuchten und Entsorgung) und Mehrwertsteuer einzuholen. -

Kaufen Sie möglichst neue Reifenmodelle (bis drei Jahre), um von

technischen Weiterentwicklungen und Verbesserungen der

Reifenhersteller zu profitieren. Reifen, die acht Jahre alt sind,

sollten Aufgrund der abnehmenden Leistungsfähigkeit nicht mehr

verwendet werden - auch wenn sie noch genügend Restprofil haben.

Dabei hilft die DOT-Nummer-Angabe, die auf jedem Reifen zu finden

ist. Es ist eine vierstellige Nummer, wobei beispielsweise 3716

bedeutet, dass der Reifen in der Woche 37 im Jahr 2016 produziert

wurde. -Natürlich findet sich auch online eine Vielzahl attraktiver

Reifenangebote. Oft umfassen diese sogar die direkte Lieferung der

Wunschreifen zu einem Montagepartner in Kundennähe. Dennoch ist

Vorsicht geboten: Die vom TCS beobachteten Reifenhandel-Plattformen

fallen durch starke Preisschwankungen auf. Auf jedem Fall sollte die

Gesamtleistung, also der Preis für Reifen und Montage, verglichen

werden. Der TCS empfiehlt, das Produkt und die Dienstleistung aus

einer Hand zu beziehen. Reifenlabel



-Die Europäische Union hat die Bedeutung der Fahrzeug-Bereifung

erkannt und schreibt seit November 2012 eine Konsumenteninformation

vor. Der Käufer erhält dadurch die Möglichkeit, sich über die

Sicherheit beim Bremsen auf nasser Fahrbahn, den Rollwiderstand sowie

das Abrollgeräusch eines Reifens zu informieren. Diese drei Kriterien

sind ein erster Anhaltspunkt für die richtige Reifenwahl. Um eine

vollständige Beurteilung vornehmen zu können, ist es jedoch

unerlässlich, alle Eigenschaften des Reifens zu testen. Kontakt:



