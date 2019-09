Vor der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex halten sich die deutschen Anleger zurück. Der Dax legt zum Handelsstart trotzdem etwas zu.

Der Dax erobert am Dienstagmorgen einen kleinen Teil seiner Vortagesverluste zurück. Zum Handelsstart legte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent auf 12.369 Punkte zu.

Der deutsche Aktienmarkt profitierte dabei von einer Aussage des US-Finanzministers Steven Mnuchins, der neue Handelsgespräche mit China ankündigte. In zwei Wochen würden der chinesische Vizepräsident Liu He und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer die Verhandlungen weiterführen, sagte Mnuchin am Montag dem Sender Fox Business Network.

Am Montag hatte der Dax noch rund ein Prozent verloren und war bei 12.342 Punkten aus dem Handel gegangen. Auslöser für die Verluste waren Sorgen vor einer Rezession: Die Geschäfte der deutschen Industrie laufen so schlecht wie seit dem Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise Mitte 2009 nicht mehr.

Am Vormittag werden Anleger deshalb erneut auf die Konjunkturentwicklung in Deutschland schauen, wenn der Ifo-Geschäftsklimaindex für September veröffentlicht wird. Experten erwarten einen leichten Anstieg, nachdem das wichtige Barometer im August auf ein Sieben-Jahres-Tief gefallen war. Dabei dürften die Firmenbosse vor allem ihre Aussichten etwas günstiger einschätzen, während sich die aktuelle Lage eingetrübt haben sollte.

Die Auswirkungen auf den deutschen Aktienmarkt sind schwierig abzuschätzen. Denn die heimischen Anleger sind bereits extrem defensiv positioniert, wie sich ...

