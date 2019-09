DGAP-Media / 2019-09-24 / 09:00 *Pressemitteilung Familiensender RIC TV kooperiert mit ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe und Österreichs Streaming-App ZAPPN * *München, den 24. September 2019: Mit dem Familiensender RiC TV schafft es ZAPPN als erste Streaming-App Österreichs alle relevanten und namhaften TV-Sender anzubieten. * Österreichs führendes Privat-Medienhaus baut im Rahmen seiner digitalen "4Gamechangers"-Vision seine Streaming- und Playerstrategie für Mobile-News und Entertainment weiter aus. Laut AGTT-Studie 2019 ist Bewegtbild weiterhin im Vormarsch - und zwar über alle Plattformen hinweg.In Österreich wird etwas mehr als dreieinhalb Stunden Bewegtbildinhalte (219 Minuten) pro Tag konsumiert. Während der größte Nutzungsanteil mit 187 Minuten nach wie vor auf klassisches TV fällt, bezieht sich die restliche Nachfrage stark wachsend auf digitale Angebote. Dafür bietet die Streaming-App ZAPPN der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe erfolgreich das erweiterte Digital-Angebot neben TV. Insgesamt vereint ZAPPN damit mittlerweile 17 Sender auf der Plattform. *RiC TV*, der beliebte Familiensender der Your Family Entertainment bedient mit seinem Programm tagsüber zum Großteil die Zielgruppe der 3 bis 13-Jährigen, abends die gesamte Familie. Qualitativ hochwertige Inhalte für Kids erweitern passgenau das Portfolio von ZAPPN. *Markus Breitenecker, CEO, ProSiebenSat.1 PULS 4:* "Wir freuen uns über die gute Nutzung unserer Streaming-App ZAPPN und sind stolz auf den Zuwachs. Damit vereinen wir nun alle guten Sender des Landes auf unserer App. Wir werden in Zukunft durch den Ausbau mit Joyn Anfang 2020 auch Originals sowie Premium-Content haben und bis Ende des Jahres mehr als 50 TV-Sender anbieten können; darunter auch zahlreiche Channels mit Österreich-Content." *Armin Schnell, Executive Vice President, Your Family Entertainment AG:* "Klassisches lineares Fernsehen bleibt unverändert beliebt. Der einfache Zugang wird durch Streaming-Plattformen wie ZAPPN den Fernsehkonsum weiter beleben. Nachdem RiC TV bei Joyn von Beginn an im Portfolio ist, freuen wir uns sehr, auch in Österreich mit der ProsiebenSat.1 PULS 4 Gruppe zu kooperieren." *Über ZAPPN* In Kombination mit Joyn steht Streaming bei ProSiebenSat.1 PULS 4 vor weiteren Ausbaustufen, wie neue Features, mehr Plattformen, zusätzliche internationale TV-Kanäle im Livestream, Eigenproduktionen, VOD- und Premiumcontent und vielem mehr. Im Kern stehen dabei weiterhin die Österreich Sender und Österreich Content. Die Zusammenführung von ZAPPN mit Joyn ist aktuell für 2020 geplant. Weitere Infos unter www.zappn.tv [1] *Über die Your Family Entertainment AG* Die Your Family Entertainment AG mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region wie auch in Afrika dem Nahen Osten und Amerika verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist in der DACH-Region frei empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV). *Kontakt Your Family Entertainment AG* Laurence Robinet Chief Broadcast Officer Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 Fax: +49 (0) 89 99 72 71-91 E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv www.yfe.tv [2] www.fixundfoxi.tv [3] www.rictv.de [4] www.ric.today [5] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG Schlagwort(e): TV/Radio 2019-09-24 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 