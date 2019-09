In einem weiteren Mittelstandsanleihen-Barometer stufen die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die neue 5,50%-Euroboden-Anleihe 2019/24 (WKN A2YNXQ) als "attraktiv" ein und vergeben wie schon bei der Euroboden-Anleihe 2017/22 gute 4 Sterne.Zur Begründung der Analysten: Die Euroboden GmbH habe einen erfolgreichen Track Record aufgebaut sowie preisgekrönte Referenzen im Münchner Immobilienmarkt geschaffen und zudem überdurchschnittliche fundamentale Wertsteigerungen in den Projekten erzielen können. Mit einem Immobilienprojektvolumen in Höhe von über 500 Mio. Euro Verkaufsvolumen sei Euroboden in der Nische hochwertiger Wohnimmobilien und selektiv auch bei Gewerbe- bzw. Büroimmobilien für die kommenden Jahre unverändert gut positioniert, so die KFM in ihrer Analyse. In Verbindung mit einer Rendite von 5,5% p.a. sei die Anleihe daher "attraktiv".

