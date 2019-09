Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts009/24.09.2019/09:05) - Seit Sozial-Media kann es keiner mehr leugnen: Fotos prägen unsere Welt! Täglich werden Milliarden Fotos gemacht und verteilt - auch in der Presse. Und Fotos prägen das Image einer Person oder Marke mehr, als wir es oftmals wahrhaben wollen. Heile Bauernhof-Fotos auf Nahrungsmitteln. Glamourfotos von in Bangladesch gefertigten Markenklamotten. Putin nackt auf einem Pferd. Die sitzende Kanzlerin. "Ein Foto ist enorm wichtig für die Öffentlichkeitsarbeit und die PR. Fakt ist, ein Posting auf Facebook ohne Foto hat um bis zu 90 Prozent weniger Leser. Leider werden immer noch sehr viele Fehler bei Pressefotos gemacht und genau darum geht es in meinem kostenlosen Webinar am kommenden Lazy-Friday-Vormittag", so Pressetherapeut Alois Gmeiner. Gratis-Webinar am: Freitag, 27.9.2019, von 10 bis 11 Uhr. Gleich anmelden: https://www.edudip.com/invite/8407/1267980 Besonders in der PR, Öffentlichkeitsarbeit und in Social Media! Egal auf welcher Plattform, egal in welchem Medium: Artikel und Texte mit Fotos werden öfter geklickt, öfter gelesen, öfter geteilt und erhalten damit bedeutend mehr Aufmerksamkeit. Diesen Umstand gilt es für sein eigenes Unternehmen und die Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen! Der Pressetherapeut zeigt, wie einfach man heute gute Pressefotos erstellen kann und auf welche Stolperfallen man aber achten muss. Der Inhalt dieses GRATIS-Webinars des Pressetherapeuten: * PR-Fotos sind wunderbar manipulativ! * FOTO ist gut - VIDEO ist noch besser! * Woran erkennt man ein gutes PR-Foto? * Wie müssen gute PR-Fotos aufgebaut sein? * Wie werden Fotos auf Google findbarer? * Woher erhält man gute und günstige Pressefotos? * Welche Stolperfallen gibt es bei PR-Fotos? * Brauche ich Profi-Fotos für die PR? * Was ist bei Videoaufnahmen zu beachten? * Wo kann ich ein gutes und günstigers Video-Team buchen? * Warum ist heute YouTube so wichtig? * Was haben YouTube-Videos mit meinem Ranking bei Google zu tun? * Was ist der Unterschied zwischen Image- und YouTube- oder Facebook-Video? * Muss ich Fotos auch mit Text beschreiben? * Wie viele Fotos soll ich einer Pressemeldung beifügen? Kostenlose Webinar-Anmeldung unter: https://www.edudip.com/invite/8407/1267980 Infos zum Pressetherapeuten unter https://www.werbetherapeut.com/pressetherapeut/pressetherapie oder 2000@chello.at oder Tel.: + 43 133 202 34 (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190924009

