Die Meldung über eine neue Kooperation in Singapur dürfte heute den Aktienkurs des Bezahlspezialisten Wirecard zum Handelsstart bewegen und hoffentlich wieder Schwung in die Aktie bringen. Neue Partnerschaft mit Paradise Group in Singapur Zukünftig wird Wirecard: ...alle digitalen Transaktionen mit den gängigsten Kredit- und Debitkarten in Singapur für die Paradise Group über eine Unified POS-Lösung abwickeln. Die Paradise Group ist eine beliebte Gourmet-Restaurantkette aus Singapur, ...

