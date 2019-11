Wie geht es jetzt weiter mit der Wirecard-Aktie? Das ist die Frage, die sich derzeit tausende Anleger und Anlegerinnen stellen. Fakt ist: Die Wirecard-Aktie kommt derzeit nicht vom Fleck und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 120 Euro. In der 1-Monats-Betrachtung hat die Wirecard-Aktie 18,3% an Wert eingebüßt und seit Jahresstart 2019 steht ein Kursverlust in Höhe von rund...

Den vollständigen Artikel lesen ...