Luzern (ots) - Nationalrätin Ida Glanzmann-Hunkeler ist die neue Präsidentin des Luzerner Forums für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit. Gewählt an der Mitgliederversammlung vom 20. September 2019, übernimmt sie am 1. Januar 2020 das Amt von Margrit Fischer-Willimann, Präsidentin seit der Gründung.



Seit 2006 vertritt Ida Glanzmann-Hunkeler den Kanton Luzern im Nationalrat. Als Präsidentin der Pro Senectute (Kanton Luzern), der LU Couture AG und als Mitglied im Verwaltungsrat der ParaHelp AG in Nottwil kennt die diplomierte Pflegefachfrau die Bedeutung von Sozialversicherungen und die Herausforderungen in der Sozialen Sicherheit bestens. Sie übernimmt das Präsidium am 1. Januar 2020.



Nationalrätin Ida Glanzmann-Hunkeler: «Die letzten Jahre haben gezeigt: Unsere Sozialversicherungen brauchen diese Vernetzung durch das Luzerner Forum. Ich freue mich, dem Luzerner Forum und seinem Anliegen national eine starke Stimme zu geben.»



Margrit Fischer-Willimann, alt Regierungsrätin des Kantons Luzern, bleibt bis zum 31. Dezember 2019 im Amt. Sie hat im Gründungsjahr 2006 die Führung des Forums übernommen und wurde 2009 zur ersten Präsidentin gewählt. Ihre umsichtige, kontinuierliche und kompetente Führung haben den Erfolg des Luzerner Forums ermöglicht. Entsprechend haben sich die Mitglieder des Luzerner Forums bei ihr in aller Herzlichkeit bedankt.



