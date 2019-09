DIC Asset AG: Vollvermietung im 'Schillerportal' in Frankfurt am Main erreicht DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien DIC Asset AG: Vollvermietung im 'Schillerportal' in Frankfurt am Main erreicht 24.09.2019 / 09:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation DIC Asset AG: Vollvermietung im "Schillerportal" in Frankfurt am Main erreicht * Rund 4.700 qm moderne Büroflächen an Anbieter flexibler Büroräume WeWork vermietet * Deutliche Erhöhung des WALT und vollständige Beseitigung des Leerstands im Objekt nach vorheriger Kernsanierung Frankfurt am Main, 24. September 2019. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat über ihre Tochtergesellschaft GEG German Estate Group die Vollvermietung des Objekts "Schillerportal" nahe der Frankfurter Wertpapierbörse erzielt. Die Immobilie mit einer vermietbaren Fläche von rund 8.600 qm befindet sich in einem GEG-Individualfonds für einen internationalen institutionellen Investor (Segment Institutional Business) und war vor Abschluss der Vermietung nur zu etwa 45% belegt. Die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) des Objekts erhöht sich durch den Einzug von WeWork deutlich. Das sechsgeschossige Gebäude-Ensemble zwischen Schillerstraße und Taubenstraße im Norden der Frankfurter Innenstadt besteht aus einem denkmalgeschützten Altbau aus dem Jahre 1913 und einem neueren Bürogebäude, die durch Brücken miteinander verbunden sind. Eine Kernsanierung beider Gebäudeteile erfolgte zuletzt im Jahr 2019. Die zentral gelegenen Büroflächen genügen nun höchsten technischen Standards und zeichnen sich durch hochwertige und komfortable Ausstattung aus. Der Mietvertrag wurde durch Colliers Frankfurt vermittelt. "Wir freuen uns über den langjährigen Mietvertrag mit WeWork in diesem repräsentativen Innenstadt-Objekt, das sich durch seine erstklassige Lage auszeichnet und somit beste Arbeitsbedingungen für flexibles Arbeiten bietet. ,Flexible Office' hat sich in den Innenstädten als Nutzungskonzept etabliert und füllt eine attraktive Nische in der modernen Arbeitswelt", kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG, den erfolgreichen Abschluss der Vermietung." Über die DIC Asset AG: Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern. Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. IR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@dic-asset.de 24.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1492 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9 WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 878637 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 878637 24.09.2019 ISIN DE000A1X3XX4 DE000A12T648 DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9 AXC0118 2019-09-24/09:55