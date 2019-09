Was für eine interessante neue Facette in der Investmentstory von Vectron Systems: So ist die den Cancom-Gründern Klaus Weinmann sowie Raymond und Stefan Kober zurechenbare Primepulse SE mit knapp 10,3 Prozent bei dem Hersteller von Gastronomie- und Bäckereikassen eingestiegen. Genaue Angaben zum Kaufpreis machen die Unternehmen nicht, dem Vernehmen nach soll sich der Betrag aber […] The post Vectron Systems: Prominenter neuer Ankeraktionär appeared first on Boersengefluester.

